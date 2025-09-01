Chase Atlantic llega por primera vez a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas

Una de las bandas más magnéticas de la escena alternativa internacional llega como parte de su tour LOST IN SOUTH AMERICA 2025.

Tras años de expectativa y con una base de fans que no deja de crecer en todo el continente, Chase Atlantic finalmente aterrizará en Buenos Aires para su primer show en Argentina, de la mano de DF Entertainment.

La cita será el 19 de noviembre en C Art Media , en una nueva fecha que se suma a la gira internacional de presentación de LOST IN PARADISE (2024), el cuarto disco de estudio de esta banda que continúa renovando el pop en su faceta más alternativa.

Las entradas se podrán adquirir a partir del 3 de septiembre a las 10:00 horas, únicamente a través de All Access.

Con una identidad sonora que desafía etiquetas, Chase Atlantic se consolidó como uno de los actos más singulares de la escena alternativa global. Su mezcla audaz de pop, rock y R&B les permitió construir un universo propio: atmosférico, emocional y provocador por donde se lo mire.

En cada show, la banda ofrece una experiencia inmersiva que va mucho más allá de la música: una catarsis compartida, un viaje entre lo introspectivo y lo explosivo. Con su energía hipnótica en escena y letras que hablan de deseo, oscuridad y vulnerabilidad, Mitchel Cave, Clinton Cave y Christian Anthony lograron conectar con una audiencia fiel y global, que agota entradas en todo el mundo.

Con Lost in Heaven, su más reciente álbum, Chase Atlantic consolidó una nueva etapa sonora y estética: más madura y experimental. El show en C Art Media sin dudas pasará por canciones de este material nuevo como ”FACEDOWN”, “DIE FOR ME”, “RICOCHET” y “YOU”, pero también hará paradas obligatorias por los himnos de toda su discografía, dándole a sus seguidores locales la oportunidad de disfrutar de interpretaciones en vivo de himnos como “Swim” y “Friends”.

El trío australiano llega al país en un gran momento de su carrera, con su fórmula probada para la innovación del pop ajustada hasta la perfección y un vivo arrasador que, junto con la característica pasión del público local, promete una primera noche inolvidable en Argentina.