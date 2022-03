Harry Styles anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum "Harry's House"

El musico se para con una mirada pensativa en su rostro con pantalones azules y una blusa blanca que fluye con detalles en rosa, incluido un cuello.

También lanzó un tráiler de Harry's House , que lo mostraba subiendo al escenario en un teatro vacío y sonriendo a la cámara mientras un recorte de una casa se levantaba a su alrededor.

Aunque la inspiración de Styles para el título del álbum sigue siendo incierta, toma prestado su nombre de la canción de 1975 de Joni Mitchell "Harry's House/Centerpiece", que aparece en su álbum The Hissing of Summer Lawns .

Styles ha sido fanático de Mitchell durante mucho tiempo y le dijo a Rolling Stone en 2019 que "estaba en un gran agujero de Joni" mientras hacía Fine Line . La estrella dijo que estaba tan fascinado con su clásico Blue de 1971 , que incluso rastreó a la mujer que construyó los dulcimers de Mitchell en la década de 1960 y le pidió que construyera uno para que él lo usara en su álbum.

El nuevo proyecto muy esperado es la primera música nueva de la estrella desde que se lanzó su segundo álbum, Fine Line , en diciembre de 2019.

El álbum encabezó las listas Billboard Hot 200 y generó sencillos populares como "Adore You", "Watermelon Sugar" y "Lights Up". Styles se estará presentando en la Argentina los días 3 y 4 de diciembre en el estadio de River Plate.

Desde entonces, se ha mantenido ocupado con su serie de conciertos Love on Tour, que concluyó sus fechas en EE. UU. en diciembre, y su incipiente carrera cinematográfica.

El ex One Direction apareció recientemente en un cameo en Marvel's Eternals, y tiene varias películas más en preparación, incluyendo My Policeman y Don't Worry Darling , dirigida por su novia Olivia Wilde.