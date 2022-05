Tom Misch en Obras: sold out en su primer show en la Argentina

Tom-Misch-2022-940x480.jpg

La encargada de climatizar la entrada de la banda británica fue Abril Olivera, una de las mejores voces del género R & B en Argentina. Llegando las diez de la noche aparecieron nueve músicos en escena: un percusionista, un baterista, un guitarrista y violinista, un tecladista, un bajista, un saxofonista, otro guitarrista y finalmente Tom Misch en voz y guitarra eléctrica.

Comenzando con “What Kinda of Music”, de su último disco con el mismo nombre, y conectando sin pausa con “It Runs Through Me” de su primer disco de estudio “Geography”, Misch resumió en siete minutos lo que sería el resto de la noche: una mezcla de new jazz, funk, hip hop y neo soul con pasajes experimentales y ambientales.

El público no defraudó y demostró por qué muchos artistas internacionales lo llaman “the best crowd in the world” (El mejor público del mundo). Todas las melodías más famosas del artista fueron coreadas, llegando a tapar por momentos el sonido de la voz del cantante. En los intervalos entre temas resonaban los “olé olé olé Tomi Tomi”, haciendo que en un momento el cantante junto a su baterista se conectaran con el público para improvisar en conjunto el clásico canto de cancha argentino.

A la mitad del espectáculo todos los músicos abandonaron el escenario a excepción de Tom Misch quien confesó que hace “tiempo esperaba venir a tocar a Buenos Aires” y que, como lo hacía durante la cuarentena desde su cuarto, iba a dedicarle al público una de sus “sesiones de música para llevarle tranquilidad y paz a sus oyentes”. Así el británico empezó a tocar melodías jazzeras con su guitarra que iban sumándose unas con otras en un loop hipnotizante. Cabe destacar que aprovechó una de estas líneas para hacer una referencia al tema “What 's The Use” del difunto rapero estadounidense, Mac Miller.

Con la banda de regreso ya era hora de lanzar otra sorpresa: Tom invita al inglés Joel Culpepper al escenario para interpretar el tema “Money”, que originalmente toca con otro británico: Mikael Kiwanuka. Con una voz enérgica, unos pasos de baile destacables y una camisa que no duró más de un minuto en escenario, el Estadio Obras se rindió a la propuesta disco de los ingleses.

Para cerrar la noche, la banda cerró su primera visita a Argentina con los hits “Lost In Paris” y “South of the River”. A la salida no eran pocos los elogios a lo bien que se escucharon todos los instrumentos y la habilidad excepcional de los músicos, digno de un espectáculo que proponía destacar más a los instrumentos y los climas sonoros que la voz del cantante.