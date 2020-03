Valentino: "Montgomery fue el Miles Davis de la guitarra"

“Hace 25 años tuve la idea de estudiar una técnica de guitarra distinta de la convencional, y que estaba muy olvidada. Era la técnica de Wes Montgomery, que tocaba sin usar una púa, utilizando el dedo pulgar. Pero no la uña, sino el callo del pulgar. En esa época me había dado cuenta de que cuando un chico agarra una guitarra por primera vez, instintivamente toca las cuerdas con el pulgar. En esa época vi un documental sobre Marilyn Monroe, que obviamente no tocaba la guitarra, pero en un momento le pasaban una y también intentaba tocarla con el pulgar”.