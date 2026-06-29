"Nada ayuda todavía": el mensaje de Bella Hadid que generó preocupación por su estado de salud

La supermodelo explicó que está viviendo un mal momento debido a un nuevo brote de la enfermedad de Lyme que le fue diagnosticada en el año 2012.

Bella Hadid reveló que no atraviesa un buen momento de salud. La modelo estadounidense de 29 años compartió a través de sus stories de Instagram una storie que generó preocupación.

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La supermodelo, entre lágrimas, explicó que está viviendo un mal momento debido a un nuevo brote de la enfermedad de Lyme que le fue diagnosticada en el año 2012.

Una enfermedad que ha estado tratando desde hace años de la mano de un tratamiento que, sin embargo, no le ha estado dando buenos resultados: “Crees que has encontrado el tratamiento adecuado, la rutina perfecta y el protocolo correcto, y de repente vuelve un brote . Entonces todo deja de tener sentido otra vez”.

Una enfermedad que le ha llevado a enfrentarse a una incertidumbre casi diaria, presentando síntomas como un dolor constante, ansiedad, “niebla mental” , fatiga extrema, y una gran dificultad para hacer tareas cotidianas.

De hecho, en una de las stories, Bella Hadid ha confesado que había dormido hasta 11 horas seguidas, necesitando dormir incluso la siesta a diario, y teniendo problemas incluso para ducharse sin llegar a desmayarse.

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Bella Hadid y la enfermedad de Lyme

Hadid fue diagnosticada con Lyme en 2012. La afección, que se transmite a través de la picadura de garrapatas infectadas, también la padecen su madre, Yolanda Hadid, y su hermano, Anwar Hadid.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos señalan que la transmisión de madre a feto es posible, aunque extremadamente poco frecuente.

La modelo ha documentado su lucha con la enfermedad de forma recurrente en redes sociales. En septiembre de 2025 publicó en Instagram fotografías desde un hospital con el mensaje “Lo siento, siempre desaparezco, los quiero”.

Ese episodio fue uno de dos hospitalizaciones mayores que Hadid dio a conocer públicamente —la primera en 2023 y la segunda en 2025—, ambas con recuperación que le permitió retomar su actividad en las pasarelas.

Durante la hospitalización de 2023, Bella Hadid escribió que estar “triste y enferma con las mayores bendiciones, privilegios, oportunidades y amor a su alrededor era posiblemente la cosa más confusa” que había vivido.