Nancy Sinatra sacó a la luz uno de sus inhallables

Luego de mucho tiempo Nancy Sinatra reeditó una de sus obras maestras de los años 60, su único álbum de duetos con su productor y compositor, el excéntrico cowboy intelectual Lee Hazelwood. Aun siendo la hija de Frank, luego de unos simples fallidos Nancy estaba a punto de ser despedida por su discográfica, y entonces su padre les hizo una oferta que no pudieron rechazar: una última oportunidad. Ahí apareció Hazelwood, especie de Phil Spector con una mirada culta y sofisticada, y entonces explotaron hits eternos como “These Boots Are Made For Walking”, “Tony Rome”, “Bang Bang” o “Something Stupid”. Entre Nancy y Lee había una tensa asociación creativa; sin él Nancy no se habría convertido en un ícono de su era (hasta tuvo su propia muñeca Barbie, sin la cual Hazelwood no habría salido del nicho de los artistas de culto avant garde). Por eso tardaron en juntarse al estilo Sonny & Cher, con la diferencia de que aquí todo estaba bajo el control creativo de Hazelwood, que para la ocasión tuvo un presupuesto ilimitado, con los mejores sesionistas de Sinatra padre –incluyendo la guitarra de Billy Strange. Hay hits convencionales como el cover de “Jackson” que solía cantar Johhny Cash con June Carter, pero también climas más extraños como “Sand” hasta el momento culminante, “Some Velvet Morning”. Entrevistada hace unos días, Nancy afirmó que nunca entendió la letra sobre Fedra, aunque sospecha que el asunto era el LSD. Esta joya semi olvidada puede ser todo un descubrimiento para quien solo conoce sus grandes hits, y de yapa viene con dos bonus tracks, un cover de The Kinks y otro de Buddy Holly.