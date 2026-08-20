Una banda de metal cristiano llamada Demon Hunter demanda a Netflix por el uso del nombre "KPop Demon Hunters" + Agregar ámbito en









La queja se centra en particular en la gira en vivo de KPop Demon Hunters, anunciada recientemente y lanzada en colaboración con AEG.

Desde su estreno el año pasado, KPop Demon Hunters se ha convertido en un fenómeno mundial.

Netflix está siendo demandada por una banda de metal cristiano llamada Demon Hunter por su exitosa película KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop), alegando que se han infringido sus derechos de autor.

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La banda, originaria de Seattle, se formó en el año 2000 y ha lanzado varios álbumes, pero alega que el éxito de la película animada ha provocado infracción de marca registrada, competencia desleal y confusión de marca. Según informa el portal Complex, el grupo, a través de su empresa Hyde Lane, presentó una demanda por infracción de marca registrada en el Distrito Central de California contra Netflix, Netflix Studios y la promotora de eventos en vivo AEG Presents el martes 18 de agosto.

La queja se centra en particular en la gira en vivo de KPop Demon Hunters, anunciada recientemente y lanzada en colaboración con AEG, que, según afirman, causa una "superposición casi total" con los bienes y servicios que ofrecen como empresa, y que, como tal, provocará confusión en el mercado, ya que los clientes podrían percibir que ambos actos están de alguna manera relacionados.

View this post on Instagram La demanda contra Netflix y AEG Presents por KPop Demon Hunters Según el informe, la denuncia cita el caso de una persona que gastó 500 dólares en entradas para el concierto de Demon Hunter en Albany, Nueva York, y que posteriormente solicitó un reembolso para poder comprar entradas para el espectáculo de los "verdaderos Demon Hunters de K-Pop". La denuncia acusa a los demandados de ser "grandes empresas que protegen y defienden celosamente sus propios derechos de propiedad intelectual, ignorando deliberadamente los derechos de los demás en busca de beneficios".

Hyde Lane solicita un juicio con jurado, la restitución de sus legítimos derechos sobre la marca registrada Demon Hunter y que se impida a Netflix usar el nombre KPop Demon Hunters. También exigen una indemnización por daños y perjuicios triples. Ni Netflix ni AEG se han pronunciado públicamente sobre la situación.

Desde su estreno el año pasado, KPop Demon Hunters se ha convertido en un fenómeno mundial, siendo la película más vista de Netflix de todos los tiempos . Ya están en camino las secuelas y el mencionado espectáculo en vivo.

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