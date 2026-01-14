Netflix prepara una nueva oferta en efectivo por Warner Bros. y HBO Max ante la presión de Paramount

Netflix está preparando una oferta revisada, totalmente en efectivo, para adquirir los negocios de streaming y estudios de Warner Bros. Discovery , según un informe publicado por el Wall Street Journal.

Según los términos del acuerdo original de Netflix, cada accionista de Warner Bros. Discovery recibiría 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones ordinarias de Netflix por cada acción ordinaria de WBD en circulación al cierre de la transacción. Con estos parámetros, el acuerdo tiene un valor empresarial de 82.700 millones de dólares .

Ahora, Netflix se prepara para optar a una oferta íntegramente en efectivo, según el Journal, que citó fuentes anónimas. Bloomberg News informó previamente que Netflix estaba considerando dicha medida.

El cambio anunciado por Netflix en los términos del acuerdo se produce mientras Paramount Skydance , propiedad de David Ellison , sigue insistiendo ante los accionistas para justificar por qué su oferta hostil de 30 dólares por acción, totalmente en efectivo, es superior al acuerdo con Netflix.

El lunes, Paramount presentó una demanda para obligar a WBD a revelar los detalles financieros del acuerdo con Netflix, incluyendo cómo WBD está valorando la propuesta de escisión de las cadenas de televisión por cable Discovery Global . Paramount también declaró oficialmente que iniciará una lucha de poder, con planes de nominar a sus propios candidatos a la junta directiva de WBD para las elecciones en la junta anual de accionistas de Warner Bros. Discovery , quienes respaldarían la oferta de Paramount.

Las acciones de Netflix han caído más de un 12% desde que se anunció el acuerdo con Warner Bros. el 5 de diciembre, situándose por debajo del límite de 97,91 dólares por acción establecido en el acuerdo con WBD, lo que reduciría el valor total de la adquisición. (En ese caso, según los términos del acuerdo original, los accionistas de WBD recibirán 0,0460 acciones de Netflix por cada acción de WBD, en lugar de 4,50 dólares en acciones de Netflix por acción de WBD). Las acciones de Netflix cerraron a 90,32 dólares por acción el martes, un 1% más en el día.

Según el análisis de Paramount del 8 de enero, el valor total de la transacción de Netflix para los accionistas de WBD es de 27,42 dólares por acción, dada la caída del precio de la acción de Netflix. Paramount Skydance alega que las acciones de Discovery Global carecerían de valor, basándose en un análisis que la compara con la reciente escisión de Versant por parte de Comcast.

Según el acuerdo de Netflix con WBD, el gigante del streaming adquiriría los estudios de cine y televisión de Warner Bros., HBO y HBO Max, y su división de videojuegos. La oferta original de Netflix incluía 59.000 millones de dólares en financiación de deuda de Wells Fargo, BNP y HSBC.

Mientras tanto, Paramount Skydance está ofreciendo comprar Warner Bros. Discovery en su totalidad, con el respaldo del padre de David Ellison, el cofundador de Oracle Larry Ellison, y otros socios, incluidos RedBird Capital Partners y los fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dhabi.