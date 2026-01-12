Stephen Graham confirmó que están trabajando en una nueva temporada de la serie "Adolescencia" + Seguir en









La serie recibió un total de cinco nominaciones a los Golden Globes, incluyendo Mejor Miniserie.

Graham obtuvo el premio a Mejor Actor en una Miniserie, Antología de Películas para Televisión.

A pesar de que Adolescencia fue una serie limitada para Netflix (lo que significa que estaba pensada como una temporada independiente), hablando detrás de escena en los Golden Globes el domingo por la noche, su cocreador y protagonista Stephen Graham sugirió que él y el cocreador Jack Thorne estaban considerando un regreso.

El domingo por la noche, tras ganar en los Golden Globes al Mejor Actor en una Miniserie, Antología de Películas para Televisión, le preguntaron a Graham sobre las posibilidades de una segunda temporad. Graham respondió: "No puedo responder a esa pregunta porque la tengo muy presente, y la sacaremos a la luz en tres o cuatro años, así que estén atentos".

En abril, los copresidentes de Plan B, Dede Gardner y Jeremy Kleiner, informaron al portal Deadline que estaban hablando con el director Philip Barantini sobre la "próxima versión" de la serie. Gardner también comentó que están pensando en cómo ampliar la perspectiva, mantenerse fieles a su esencia y no ser repetitivos, pero no quiso revelar demasiado.

La serie ha arrasado en cada temporada de premios desde su debut antes de los Emmy de 2025, donde recibió 13 nominaciones y ganó ocho. También se convirtió en la segunda serie en inglés más vista de Netflix de todos los tiempos, con más de 146 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días.