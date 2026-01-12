Netflix presentó un nuevo adelanto de la segunda temporada de "One Piece" + Seguir en









La segunda entrega de la adaptación en acción real del manga de Eiichiro Oda, que batió récords, seguirá a la peligrosa sociedad secreta de asesinos conocida como Baroque Works.

La serie vuelve a Netflix el 10 de marzo.

Netflix reveló un nuevo avance de la segunda temporada de One Piece, subtitulado Into the Grand Line, que presenta un nuevo elenco de villanos que pondrán un freno a la búsqueda de Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy).

La segunda entrega de la adaptación en acción real del manga de Eiichiro Oda, que batió récords, seguirá a la peligrosa sociedad secreta de asesinos conocida como Baroque Works. La serie incluye a Charithra Chandran como Miss Wednesday, Lera Abova como Miss All-Sunday, David Dastmalchian como Mr. 3, Camrus Johnson como Mr. 5, Jazzara Jaslyn como Miss Valentine, Daniel Lasker como Mr. 9 y Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek.

ONE PIECE_ Temporada 2 _ Avance oficial _ Netflix Un primer vistazo anterior, publicado el día de Navidad, presentó a Tony Tony Chopper.

Con estreno el 10 de marzo, la aventura en alta mar de la plataforma de streaming regresa con adversarios aún más feroces mientras Luffy continúa su búsqueda del legendario tesoro conocido como One Piece en su afán por convertirse en el Rey de los Piratas. Mientras los Sombrero de Paja zarpan hacia el extraordinario Grand Line, un legendario tramo de mar lleno de peligros y maravillas, se encuentran con islas insólitas y nuevos enemigos.

One Piece fue renovada para una tercera temporada Tras su estreno en 2023, One Piece , que ya había sido renovada para una tercera temporada, se mantuvo durante ocho semanas en el Top 10 Global de Netflix, alcanzando el número 1 en más de 75 países y haciendo historia como la primera serie en inglés de Netflix en debutar en el primer puesto en Japón. Recibió 11 nominaciones a los Premios Emmy Infantil y Familiar, incluyendo la de Mejor Serie Juvenil.

La serie se creó en colaboración con Shueisha y es producida por Tomorrow Studios (socio de ITV Studios). Matt Owens y Joe Tracz son los co-showrunners, guionistas y productores ejecutivos de la segunda temporada, mientras que este último se une a Ian Stokes para encargarse de estas funciones en la tercera temporada.

