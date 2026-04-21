Netflix presentó el primer adelanto de "Felicidades", la nueva película con Adrián Suar y Griselda Siciliani + Seguir en









Dirigida por Álex de la Iglesia, la película es una adaptación de la exitosa obra teatral homónima que conquistó al público argentino durante 2024.

Primer adelanto de la nueva película de Netflix.

Netflix presentó a los personajes de Felicidades, la nueva protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani.

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Dirigida por Álex de la Iglesia y producida por Adrián Suar (Preludio), Felicidades es una hilarante comedia y adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral homónima que conquistó al público argentino durante 2024. Llegará a Netflix a fin de año.

De qué trata Felicidades En esta hilarante comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

Embed - Los personajes de Felicidades, la película argentina de Álex de la Iglesia | Netflix Felicidades está protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, cuenta con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

El film marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix realizada en Argentina. El guion corre por cuenta del director español y Mariano Pensotti y esta basado en la obra “Felicidades” del propio Pensotti.

El éxito de Felicidades en el teatro La obra de teatro "Felicidades" fue uno de los fenómenos más destacados de la cartelera porteña en el Teatro El Nacional Sancor Seguros. Desde su estreno en mayo de 2024, la pieza se consolidó rápidamente como un éxito de taquilla, liderando los rankings de recaudación y espectadores en la calle Corrientes. Logró superar los 50.000 espectadores en sus primeras 50 funciones, manteniendo el cartel de "localidades agotadas" de manera recurrente. Se posicionó como la obra más vista y con mayor recaudación en varias semanas consecutivas según los registros de AADET

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