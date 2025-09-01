La serie se estrena el 25 de septiembre y muestra la historia detrás de lo que podría decirse que es la exportación más popular de Irlanda.

Netflix presentó el tráiler de La casa Guinness , la nueva serie del creador de Peaky Blinders Steven Knight sobre los inicios de la mítica empresa cervecera de Irlanda.

Protagonizada por James Norton, Anthony Boyle y Louis Partridge , la serie se estrena el 25 de septiembre y muestra la historia detrás de lo que podría decirse que es la exportación más popular de Irlanda.

El tráiler comienza con la muerte de Sir Benjamin Guinness, el hombre responsable del extraordinario éxito de la cervecería Guinness. La lectura del testamento de Benjamin Guinness y sus consecuencias de gran alcance para los niños se intercalan con escenas de violencia, sangre y romance, creando una historia épica en las calles de Irlanda.

Norton interpreta a Sean Rafferty y los Guinness serán interpretados por Boyle, Partridge, Emily Fairn y Fionn O'Shea , quienes interpretan a Arthur, Edward, Anne y Benjamin respectivamente. Derva Kirwan, Jack Gleeson y Niamh McCormack también aparecen.

La casa Guinness se lanza el 25 de septiembre. Es el último esfuerzo dinástico de Knight, quien acaba de realizar A Thousand Blows para Disney+, que contaba la historia del boxeo en la era victoriana y ha sido reprogramada para una segunda temporada.

La casa Guinness es una producción de Kudos y los productores ejecutivos son Knight, Karen Wilson, Elinor Day, Martin Haines, Tom Shankland e Ivana Lowell. Cahal Bannon es el productor de la serie, Howard Burch es el productor y los directores son Tom Shankland y Mounia Akl.