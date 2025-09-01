Traición, venganza y vikingos: la épica historia de "El hombre del norte" que arrasa en Netflix







La película se estrenó en 2019 y llegó al Top 10 de lo más popular. Descubrí todo sobre esta producción.

La películas de vikingos que trepó al top de las peliculas más populares en Netflix.

El hombre del norte (The Northman) no es solo una historia de venganza en tiempos vikingos, sino también una de las producciones más ambiciosas del cine reciente. Dirigida por Robert Eggers, reconocido por su estilo visual único en películas como "La bruja y El faro", esta superproducción llevó al límite la recreación histórica de la cultura nórdica. Con un presupuesto cercano a los 90 millones de dólares y el rodaje se realizó en Irlanda del Norte e Islandia.

El elenco está encabezado por Alexander Skarsgård, quien además de protagonizar el filme participó como productor y se preparó físicamente durante años para dar vida a Amleth, un guerrero vikingo marcado por la tragedia. Con un nivel de detalle casi obsesivo, "El hombre del norte" no solo narra una historia de traición y venganza, sino que también es una experiencia inmersiva en el mundo vikingo.

The Northman.jpg Focus Features

De qué trata "El hombre del norte" En el umbral de la adolescencia, el joven príncipe Amleth presencia el hecho que marcará su destino para siempre: la traición de su propio tío, quien asesina brutalmente a su padre, el rey, y secuestra a su madre. Devastado y sin poder hacer nada, el niño huye, jurando que algún día regresará para vengar la muerte de su padre, rescatar a su madre y ajustar cuentas con el usurpador.

Dos décadas más tarde, ese niño se ha convertido en un feroz guerrero vikingo. Amleth recorre tierras lejanas, saqueando aldeas eslavas junto a su banda, llevando en silencio el peso de la promesa hecha en su infancia. Su vida parece guiada por la violencia y el desarraigo, hasta que un encuentro con una vidente misteriosa despierta en él el recuerdo de su verdadero propósito.

A partir de entonces, Amleth se embarca en un viaje de regreso a sus orígenes, impulsado por un juramento sagrado que lo consume: salvar a su madre, matar a su tío y vengar a su padre. Pero la senda de la venganza no será sencilla. El camino lo enfrentará a pruebas físicas y espirituales, y pondrá en juego no solo su fuerza como guerrero, sino también su resistencia como hombre marcado por el destino. Tráiler de "El hombre del norte" Embed - EL HOMBRE DEL NORTE - Tráiler Oficial #1 - Solo en Cines Reparto de "El hombre del norte" Alexander Skarsgård como Amleth

como Amleth Nicole Kidman como la reina Gudrun

como la reina Gudrun Claes Bang como Fjölnir

como Fjölnir Anya Taylor-Joy como Olga

como Olga Ethan Hawke como el rey Horvendill

como el rey Horvendill Willem Dafoe como Heimir

como Heimir Murray McArthur como Hakon

como Hakon Ian Gerard Whyte como Thórvaldr

como Thórvaldr Ingvar Eggert Sigurðsson como el brujo

como el brujo Hafþór Júlíus Björnsson como Thorfinnr

como Thorfinnr Björk como la bruja eslava

como la bruja eslava Kate Dickie como Halldora

como Halldora Ralph Ineson como Capitán Volodymyr

