El diablo llega a Los Ángeles para resolver crímenes en esta serie original de Netflix

Conocé uno de los contenidos más populares de la plataforma, que combina crimen, misterio, comedia y un poco de romance.

"Lucifer" está protagonizada por Tom Ellis y Lauren German.

Netflix es una de las plataformas de streaming más grandes del mundo gracias a su gran cantidad de películas y series virales. Una que ganó gran popularidad entre el público general fue “Lucifer”, una serie protagonizada por el mismo diablo que vive su vida en el mundo humano.

La serie fue emitida desde 2016 hasta 2021. Sin embargo, cuando había finalizado su tercera temporada, su antigua distribuidora, Fox, había decidido cancelar la serie por problemas de costos y audiencia. Afortunadamente, y gracias a la presión de los fans, Netflix compró los derechos para continuarla hasta alcanzar las 6 temporadas.

Lucifer Morningstar es el verdadero diablo, quien reinó el infierno por millones de años. Sin embargo, cansado de vivir allí, decidió escapar para vivir en la Tierra, específicamente, en la ciudad de Los Ángeles, donde abrió su propio club. Sin embargo, todo cambió cuando ocurrió un crimen en su hogar y debió unirse a la policía para investigar.

En ese momento conoció a quien se convertiría en su compañera, la detective Chloe Decker, que llamó su atención ya que se era la primera humana que no caía bajo sus encantos. Juntos resolverán diversos misterios mientras lidian con su pasado, sus familias y sus sentimientos por el otro.

Tráiler de Lucifer

Lauren German como la detective Chloe Decker

Kevin Alejandro como el detective Dan Espinoza

DB Woodside como Amenadiel

Lesley-Ann Brandt como Mazikeen

Scarlett Estevez como Trixie Espinoza

Rachael Harris como la Dra. Linda Martin

