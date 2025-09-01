Netflix confirmó que la película argentina "27 noches" inaugurará la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián







Protagonizada por Marilú Marini y Daniel Hendler, con producción de Santiago Mitre y Agustina Llambi Campbell (La Unión de los Ríos), será la película inaugural de la 73ª edición del Festival y formará parte de la competencia oficial.

27 noches se estrenará globalmente en Netflix el 17 de octubre.

27 noches, la nueva película de Netflix hecha en Argentina dirigida y protagonizada por Daniel Hendler junto a Marilú Marini, llegará a Netflix el 17 de octubre, luego de su premiere como parte de la ceremonia inaugural en la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, dentro de la Sección Oficial del certamen español.

Basada en el libro homónimo de Natalia Zito e inspirada en una historia real, está producida por Santiago Mitre y Agustina Llambi Campbell (La Unión de los Ríos). Completan el elenco Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson.

De qué trata 27 noches El film cuenta la historia de Martha Hoffman (Marini), una excéntrica y adinerada mecenas que es internada en una clínica psiquiátrica por sus hijas. El perito Casares (Hendler) investiga si esto es un plan para controlar la fortuna materna o si realmente Martha sufre un tipo de demencia que amenaza su integridad y la de su familia.

