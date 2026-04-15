Netflix presentó el tráiler de la cuarta y última temporada de "Envidiosa" + Seguir en









Creada por Adrián Suar, la comedia hecha en Argentina regresa con diez nuevos episodios para despedir el universo de Vicky.

Vuelve la serie protagonizada por Griselda Siciliani.

Netflix presentó el tráiler oficial y las nuevas imágenes de la cuarta y última temporada de Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani y gran elenco, que estrenará globalmente el próximo miércoles 29 de abril.

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Creada por Adrián Suar, la comedia hecha en Argentina regresa con diez nuevos episodios para despedir el universo de Vicky, quien se encuentra en una etapa de su vida tan desafiante como transformadora.

En esta última temporada, Vicky choca con los reveses de un presente que no logra asimilar: la convivencia con Matías y Bruno, una nueva dinámica familiar y la reaparición de vínculos del pasado que, como siempre, llegan en el momento menos oportuno. Entre intentar que las cosas funcionen y no perder lo que construyó, su vida empieza a tomar formas que no necesariamente se parecen a las que había imaginado, obligándola a adaptarse a una realidad más desordenada de lo esperado.

Envidiosa_ Temporada 4 _ Tráiler oficial _ Netflix Elenco de la cuarta temporada de Envidiosa Elenco principal: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.

Está última temporada cuenta con la participación especial de: Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani, Claudio Martínez Bel, Agustina Suásquita (Papry), Macarena Paz y Dante Barbera.

El éxito de Envidiosa Acompañando el éxito de la primera y segunda temporada, la tercera entrega estrenada en noviembre de 2025, se ubicó en el puesto número 1 del Top 10 semanal en Argentina, Uruguay y Chile; y en el puesto número 5 del top 10 de Netflix semanal global de series de habla no inglesa con 2.8 millones de visualizaciones en todo el mundo. A su vez, ingresó al Top 10 semanal en 8 países incluyendo Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela. Envidiosa, temporada 4 estrena el 29 de abril, sólo en Netflix.

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