La mansión de Bill Gates esconde una de las piezas más buscadas por el mundo científico y no lo quiere entregar







Descubrí este particular elemento con el que decora su oficina y muestra su gran pasión por la ciencia y el conocimiento.

La mansión de Bill Gates está valuada en más de 130 millones de dólares.

Bill Gates es uno de los magnates más importantes del mundo debido a que es el fundador del gigante de tecnología Microsoft. Sin embargo, el empresario multimillonario sostiene una gran pasión por la ciencia, algo que se ve reflejado en una de las decoraciones más particulares de su mansión: una tabla periódica gigante con muestras de cada elemento.

Esta pieza se mantuvo secreta durante muchos años, ya que sus muestras son algunas de las más codiciadas en el mundo. Por otro lado, Gates afirmó que jamás entregaría ni la tabla ni su mansión a nadie, ya que a su edad prefiere disfrutar de todas las comodidades que ofrece.

La tabla periódica, el objeto más preciado de la mansión de Bill Gates Bill Gates Tabla Periódica

Hace algunos años, Bill Gates había expresado su fanatismo por coleccionar elementos químicos. Por ello, en las oficinas de Microsoft Office, el multimillonario posee una tabla periódica de tamaño real en la que cuenta con muestras de distintos elementos, excepto los radiactivos.

Aunque tiene 118 compartimentos, no todos los elementos están presentes. Algunos de ellos son prácticamente imposibles de conseguir, como es el caso del Astato (AS), del que solo existen 20 gramos en todo el planeta y es radioactivo. No obstante, Gates ocupó algunos espacios de manera ingeniosa, como por ejemplo, en el espacio de Einstenio (ES) aparece una foto de Albert Einstein, quien inspiró el nombre.

Cómo es el resto de la mansión de Bill Gates bill gates mansion A pesar de que la tabla periódica se encuentra en su oficina, la mansión residencial de Bill Gates no se queda atrás cuando se trata de lujos. Esta residencia, llamada Xanadu 2.0, está valuada en 130 millones de dólares, cuando el magnate la compró originalmente por tan solo 2 millones. Con más de 6.130 metros cuadrados, el hogar de Bill Gates es lo que uno espera cuando de casas multimillonarias se trata. Esta ofrece 24 baños, 6 cocinas, una sala de trampolines, canchas deportivas, saunas y una pileta cubierta. Aunque la cantidad de ambientes puede ser sorpresiva, la mansión cuenta con únicamente 7 habitaciones.