Cobra Kai: el saludo de Ralph Macchio al Daniel LaRusso argentino

“Hola, Argentina. Estoy muy emocionado porque me enteré de que tengo un doble allá. Gracias Julia por compartir las fotos. Me saludas a tu papá, Diego, alias el Daniel LaRusso argentino”, expresó Macchio.

Pero la conexión entre “Cobra Kai” y Argentina no termina allí. Desde las redes de la plataforma de streaming también destacaron que, posiblemente, el modelo y conductor Horacio Cabak sirvió de inspiración para crear el personaje de Johnny Lawrence.

cobra kai argentina.mp4 Netflix destacó a los argentinos que sirvieron de inspiración para la serie Gentileza @CheNetflix

“Cobra Kai” se desarrolla treinta años después de los hechos del Torneo de Karate All Valley de 1984, y muestra la continuación del inevitable conflicto entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence (William Zabka). La tercera temporada empieza con todos recuperándose del violento enfrentamiento entre los dojos, que dejó a Miguel en estado delicado. Mientras Daniel busca respuestas en su pasado y Johnny trata de redimirse, Kresse continúa manipulando a sus vulnerables estudiantes con su particular idea del dominio. El alma de All Valley está en juego, y el destino de cada estudiante y sensei pende de un hilo.