Jack Black vuelve a poner su voz para la serie animada "Kung Fu Panda: The Dragon Knight" de Neftlix

Cuando un misterioso par de comadrejas ponen su mirada en una colección de cuatro poderosas armas, Po (Black) debe abandonar su hogar para embarcarse en una búsqueda trotamundos de redención y justicia que lo encuentra asociado con un caballero inglés sensato llamado Hoja errante. Juntos, estos dos guerreros que no coinciden se embarcan en una aventura épica para encontrar primero las armas mágicas y salvar al mundo de la destrucción, e incluso pueden aprender una o dos cosas el uno del otro en el camino.

Kung Fu Panda: The Dragon Knight proviene de los productores ejecutivos Peter Hastings y Shaunt Nigoghossian. Los coproductores ejecutivos son Chris Amick y Ben Mekler.

Black, cuyos créditos recientes incluyen Jumanji: The Next Level y Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure, prestó su voz a Po por primera vez para la película original de Kung Fu Panda en 2008. Luego repitió el papel en Kung Fu Panda 2 en 2011 y Kung Fu Panda 3 en 2016.

La serie de Netflix marca la tercera película animada de la franquicia Kung Fu Panda, después de Legends of Awesomeness de Nickelodeon y The Paws of Destiny de Prime Video .