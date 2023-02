La protagonista de Merlina revela el estrés de filmar la serie: "Me empecé a arrancar el pelo"

Merlina.jpg

"Tenía que estar dos horas antes tener un día de 12 o 14 horas, ir a casa y meterme en un Zoom para la clase que me tocara ese día o llegar y que me estuviera esperando el profesor de cello", relató la actriz, durante una conferencia de prensa, además de aclarar que a veces filmaban hasta 6 días por semana. Estas lecciones y horas extra fueron para poder filmar escenas como la que Merlina toca Paint It Black en dicho instrumento.

A pesar de que la estrella quería filmar todas las escenas que pudiera de Merlina sin utilizar dobles, los límites de tiempo empezaron a hacerlo imposible cerca del final del rodaje. "Nos empezamos a quedar sin tiempo porque Merlina está prácticamente en todas las escenas", sumó Ortega y agregó: "Tuvimos que empezar a usar dobles de acción y hasta dobles de cello pero yo igual quise estar siempre preparada porque quería hacerlo yo misma para que sea más creíble".

En diciembre del año pasado, la actriz reveló que tenía Covid-19 durante el rodaje de la aclamada escena de baile.

Merlina fue un gran éxito para Netflix con récords de visualización en todo el mundo. La segunda temporada fue confirmada el pasado seis de enero.