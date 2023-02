The Last of Us adelanta la fecha de estreno de su quinto episodio: cuándo podrá verse

La serie original de HBO, The Last of Us tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un curtido superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona en cuarentena. Lo que empieza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador en el que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

El elenco incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene (Dandridge puso voz en inglés al personaje de Marlene en los videojuegos "The Last of Us" y "The Last of Us Part II"), Jeffrey Pierce como Perry (Pierce puso voz al personaje Tommy en los videojuegos "The Last of Us" y "The Last of Us Part II"), Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence.

¿Cuándo se podrá ver el quinto episodio de The Last of Us?

El quinto episodio de The Last of Us se estrenará anticipadamente en HBO Max a partir hoy viernes 10 de febrero a las 11 p.m de Argentina antes de su estreno en canal lineal HBO el domingo 12 de febrero a las 11 p.m Argentina. Los nuevos episodios de la serie seguirán emitiéndose los domingos a las 11 p.m Argentina en HBO Max y HBO, hasta el final de temporada, el 12 de marzo.

The Last of Us está escrita y producida ejecutivamente por los co-creadores Craig Mazin (ganador de un premio Emmy y creador de la serie de HBO "Chernobyl") y Neil Druckmann (creador y guionista de la galardonada franquicia "The Last of Us" y co-presidente de Naughty Dog).

Adelanto del quinto episodio de The Last of Us