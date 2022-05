Llega a Netflix "El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas": un documental directo a la memoria

En el verano de 1997 tenia 8 años, era chico para entender, pero lo suficientemente grande para recordar la cobertura mediática del caso. La televisión, la radio y los diarios, en la era previa a Internet y las redes sociales, eran los encargados de que el caso se mantenga presente. El asesinato de Cabezas fue movilizador para la gente, pero sobre todo para el periodismo. "No se olviden de Cabezas" fue una frase que no paraba de sonar, un pedido de justicia que no tardo demasiado en evolucionar hacia un llamado a la acción y a la búsqueda de la verdad.