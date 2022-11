Llega a Netflix la serie documental Sean eternos: campeones de América

“Mi familia fue siempre la que lo vivió igual que yo, la que sufrió muchísimo, y al mismo tiempo intentaba estar fuerte delante mío para demostrarme que estaban bien, que no pasaba nada, pero yo sé lo que pasaron y ese momento fue como un descargo para todos”, reconoce Leo Messi.

“Es difícil, tantos años de sufrimiento y al final poder lograrlo creo que no es solamente mío, sino que es de mi mujer, de mis hijas y del equipo también, de mi viejo. Después de todo ese sufrimiento que tuvieron, poder darles esa Copa y decirles ‘ya está, lo logré’. Tengo miles de trofeos, pero como este no, como este no hay, creo que este era lo único que quería”, revela un Ángel Di María emocionado.

Asimismo, el fenómeno Messi dentro del fútbol mundial también es analizado por destacadas figuras internacionales como Neymar Jr, Ronaldinho, Dani Alves, Xavi Hernández, Césc Fábregas, Sergio Busquets, Luis Suárez, Jordi Alba, Arturo Vidal y los ex jugadores argentinos Javier Zanetti, Javier Mascherano y Pablo Aimar.

“Me pone muy feliz que lo haya logrado, que lo hayamos logrado, pero sobre todo por él, por cómo nos enseñó a no dejar de intentarlo. Y algún día le contaré a mis hijos sobre todas las cosas que yo fui parte y lo ayudé, creo que, a cumplir uno de sus sueños”, asegura Rodrigo De Paul sobre la Pulga y su grito de campeón en la Copa América 2021. Esa misma sensación es la que percibió el director técnico argentino, Lionel Scaloni, en todo el plantel: “Nunca en mi vida vi algo igual, que un compañero esté esperando ganar algo por él, por Leo. Eso transmite él”.