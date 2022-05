Primeras imágenes de "Maestro" la película que Bradley Cooper para Netflix

Los productores son Martin Scorsese, Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger, Bradley Cooper, Fred Berner y Amy Durning.

La producción comenzó en los últimos meses y se espera que la película se estrene en 2023. Cooper coescribió el guión con el guionista de Spotlight, ganador del Oscar, Josh Singer.

El drama abarca más de 30 años. Bernstein hizo su debut como director en la Filarmónica de Nueva York a los 25 años cuando tuvo que intervenir con poca anticipación debido a la enfermedad de un colega. Bernstein lo hizo tan bien que su estrella se lanzó al día siguiente cuando su hazaña apareció en la portada de The New York Times. Fue incluido en la lista negra antes de ser absuelto de ser comunista justo antes de que compusiera la partitura nominada al Oscar por On the Waterfront, y fue un activista en el movimiento de derechos civiles y habló abiertamente sobre temas que incluyen el fin de la Guerra de Vietnam. Es mejor conocido en Hollywood por componer la partitura de West Side Story. Pero el hilo conductor de la película biográfica de Cooper es la compleja historia del matrimonio entre Bernstein y su esposa.