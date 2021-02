Se afianza liderazgo de Netflix en plataformas

En 2020 se estrenaron casi 550 series. Para calcular márgenes de inversión vale destacar que un capítulo cuesta entre 10 y 13 millones de dólares cuando se trata de las más elaboradas, como la de época ¨The Crown¨ o las de fantasy como ¨Game of Thrones¨, que además hacen más confiable la inversión por el éxito probado en las temporadas anteriores.

De las destacadas para este año, en Netflix, pueden mencionarse tres esperados finales. ¨Ozark¨, intrigante serie creada por el actor Jason Bateman, quien encarna al pater familias de los Byrde, junto con Laura Linney en un papel consagratorio. La serie enmarcada en el mundo de los narcos, que combina la tensión de ¨Breaking Bad¨ con un entorno de lagos y millonarios corruptibles que recuerda a ¨The Affair¨ o ¨Billions¨, tendrá su cuarta y última temporada. Chris Mundy, su showrunner, adelantó que la familia Byrde convertirá el mayor error de sus vidas en una gran ventaja, lo que viene ocurriendo desde un principio cuando sus acciones ilegales terminan dejándolos siempre bien parados. Será una temporada más larga de lo habitual, con catorce capítulos divididos en dos partes con siete episodios cada una, a lanzarse hacia fin de año.

Otra que tendrá su final y arranca en marzo el rodaje es ¨Better call Saul¨, que comenzó como desprendimiento de ¨Breaking Bad¨ pero consiguió cautivar con el universo del abogado Saul Goodman o antes Jimmy McGuill (Bob Odenkirk), en un personaje impar y otros tantos que orbitan a su alrededor muchas veces dispuntándole el estrellato, como Rhea Seehorn (Kim Wexler, su novia incondicional hasta que se descubra cómo y por qué se separan en esta sexta y última temporada) y Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut), el impávido colaborador del cartel que conectó al abogado con la mafia de los narcos. Y el tercer final, esperado por sus fans, es el de¨La casa de papel¨ con su quinta temporada que tendrá diez episodios y se verá en agosto.

En Disney ya está disponible desde enero ¨Bruja Escarlata y Visión¨ (más conocida como ¨Wandavision¨), enmarcada en el Universo Marvel con un formato de sitcom pero con superhéroes, protagonizada por Elizabeth Olsen y con James Spader en su reparto. Otra que llega a Disney es ¨Palomitas Pixar¨, con cortos protagonizados por personajes históricos de ¨Toy Story¨, ¨Cars¨, ¨Soul¨, ¨Los Increíbles¨ o ¨Coco¨, entre la nostalgia y el humor. En marzo se estrenará ¨Falcon y el soldado de invierno¨, miniserie situada en el tiempo posterior a lo ocurrido en ¨Endgame¨, con Sam Wilson como el nuevo Capitán América.

Y en mayo debuta ¨Loki¨ protagonizada por uno de los villanos más carismáticos de Marvel encarnado por Tom Hiddleston, acompañado por Owen Wilson. Se espera que la serie conecte con ¨Doctor Strange in the Multiverse Madness¨, cuyo estreno está previsto para 2022. Loki es considerado por muchos como uno de mejores villanos del mundo del cómic, creado por Stan Lee y que tuvo dos comienzos en la editorial. Como se ve, el recurso de los ¨crossovers¨ (hacer confluir dos personajes de diferentes series) comenzó en ¨Flash¨ y ¨Arrow¨ y también fue adoptado por las series de Disney. Traer personajes de películas exitosas del pasado o hacer confluir personajes y conflictos en nuevos productos no hace más que asegurarse una cantera lucrativa gracias al fanatismo con que ya cuentas dichos personajes o series. Como los spinoff o desprendimientos, para que funcionen deberán ser tan o más atractivos que las películas o series madre que los concibieron.