Nicki Nicole y Lamine Yamal: el posteo en redes que confirmaría el romance

Ambos vienen sumando episodios de momentos compartidos. Anteriormente, ella fue a verlo jugar y lució la camiseta del equipo de Yamal.

Los rumores de romance entre la cantante Nicki Nicole y la joven promesa del Barcelona Lamine Yamal parecieran llegar a confirmarse luego de un particular posteo en redes sociales. Ambos compartieron imágenes jugando.

Resulta que luego de varias semanas con distintas versiones circulando, ambos comenzaron a mostrarse cada vez más cerca. En las últimas, se pudo ver en la cuenta de Instagram de cada uno un ida y vuelta en stories.

Resulta que una foto de un juego en línea fue el disparador de confirmación del acercamiento entre los dos. Yamal subió una story jugando un videojuego y taggeando a la rosarina: "¿Cuándo ganarás?", expresó desafiante.

En otra oportunidad, Nicki se dejó ver con la camiseta del FC Barcelona en el Estadio Johan Cruyff, en el triunfo 5-0 del equipo de Yamal sobre el Como, de Italia.

Nicki Nicole y Lamine Yamal reavivan los rumores de romance tras la presencia de la cantante en Barcelona

El primer fin de semana de agosto, Nicki Nicole fue vista en el Estadio Johan Cruyff para presenciar el partido del Trofeo Joan Gamper, donde el FC Barcelona se impuso 5-0 al Como, con dos goles de Yamal.

La presencia de la cantante llamó la atención pero, más aún lo hizo la camiseta del Barcelona que llevaba puesta: un diseño personalizado con el nombre y el número de Yamal. De ahí que lo rumores de “algo más que una amistad” cobraron fuerza. Las imágenes de Nicki rápidamente se viralizaron en redes sociales.