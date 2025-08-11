Nicki Nicole y Lamine Yamal reavivan los rumores de romance tras la presencia de la cantante en Barcelona







La cantante rosarina fue vista en el Estadio Johan Cruyff para presenciar el partido del Trofeo Joan Gamper, donde el FC Barcelona se impuso 5-0 al Como, con dos goles de Yamal.

Nicki Nicole estuvo presente en el último partido del Barcelona.

Los rumores sobre un posible romance entre la cantante rosarina Nicki Nicole y el futbolista del Barcelona Lamine Yamal cobraron fuerza en las últimas horas. Esta nueva especulación surge poco después de que se desmintieran las versiones de una reconciliación entre la artista y su ex pareja, Trueno.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El último sábado, Nicki Nicole fue vista en el Estadio Johan Cruyff para presenciar el partido del Trofeo Joan Gamper, donde el FC Barcelona se impuso 5-0 al Como, con dos goles de Yamal.

La presencia de Nicki Nicole Barcelona La presencia de la cantante llamó la atención pero, más aún lo hizo la camiseta del Barcelona que llevaba puesta: un diseño personalizado con el nombre y el número de Yamal. De ahí que lo rumores de “algo más que una amistad” cobraron fuerza. Las imágenes de Nicki rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Embed - FC Barcelona on Instagram: "VIP guests in the house @nicki.nicole @bizarrap" View this post on Instagram A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona) Los rumores de un posible romance entre ambos comenzaron hace varias semanas, cuando Nicki (24) asistió al cumpleaños número 18 del joven futbolista (12 de julio). Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada.

En el entorno del FC Barcelona, la presencia de celebridades en los partidos del equipo es habitual (la cantante rosarina estuvo acompañada por el productor argentino Bizarrap), pero el hecho de que Nicki Nicole asistiera con una camiseta personalizada generó especial atención.

El acto no solo evidencia su apoyo personal al jugador, sino que también contribuye a la visibilidad de Lamine Yamal fuera del ámbito estrictamente deportivo.

Temas Barcelona

Romance