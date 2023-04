Nicolas Cage admitió haber hecho películas "malas" para saldar deudas inmobiliarias

“Estaba sobreinvertido en bienes raíces. El mercado inmobiliario colapsó y no pude salir a tiempo” , dijo Cage a 60 Minutes . “Les devolví el dinero a todos, pero fueron alrededor de u$s6 millones. Nunca me declaré en bancarrota”.

“El trabajo siempre fue mi ángel de la guarda. Puede que no haya sido blue chip, pero aún así fue trabajo”, agregó. "Incluso si la película finalmente es mala, saben que no la estoy haciendo a desgano, que me importa todo el tiempo".