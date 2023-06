Nintendo aprovecha el éxito de Super Mario Bros. e impulsa la película de The Legend of Zelda

Zelda es, sin duda, la segunda franquicia más importante para Nintendo después de Mario. Su último lanzamiento, Tears of The Kingdom, es uno de los juegos más aclamados de 2023, vendiendo más de 10 millones de copias en solo tres días y consiguiendo mayormente puntuaciones perfectas por parte de la crítica.

La historia de The Legend of Zelda ha variado con sus distintas iteraciones desde 1986, pero fundamentalmente hay algunos pilares que se mantienen: El protagonista es Link, un joven valiente que recibe el llamado a la aventura cuándo debe rescatar o asistir a la Princesa Zelda para salvar al reino de Hyrule de los planes del malvado Ganon. Con el correr de los años, el rol de la princesa fue cambiando para ajustarse a un rol más prominente en la actualidad. Algo que siempre se sostuvo es que Link debe ser un conducto para que los jugadores se sientan protagonistas de la aventura, la exploración y los combates.

legend of zelda breath of the wild tears of the kingdom

El videojuego de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom vendió más de 10 millones de copias en tres días.

