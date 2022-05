Facundo Arana suma el apoyo de Natalia Oreiro, Agustina Cherri y más, tras los dichos de Romina Gaetani

"Hay testigos, de hecho, que lo han visto en el motorhome. Era algo del trabajo, yo opino esto de tal escena. Que alguien te diga 'si fueras hombre te cagaría a trompadas' es demasiado. En ese momento quedé en shock", relató en el programa de Ángel de Brito.

Días más tarde Maju Lozano se sumó a los dichos por Gaetani y reveló un violento episodio que le toco vivir con el actor. Ahora y tras confirmarse que Arana iniciará acciones legales contra la actriz, varias voces salieron a respaldarlo.

La primera fue Connie Ansaldi, quien le dedicó un extenso posteo en el que habló de la amistad que los une hace más de dos décadas. "A mí no me van a contar cómo sos. Ni qué clase de ser humano habita en lo más profundo de tu alma y corazón. No me van a contar qué batallas propias has librado ni las que has ganado para otros", lanzó.

Tampoco me pueden decir con qué poco sos feliz y la alegría que te provocan los triunfos ajenos", escribió la ex panelista de Intrusos y Cortá por Lozano -entre otros ciclos- y su mensaje fue celebrado por Sabrina Garciarena, Gabriela Sari, Ana María Picchio, Eleonora Wexler y Melina Pitra.

En tanto, Mariana Genesio Peña -quien trabajó con Arana en Pequeña Victoria- destacó: "Facundo es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí. Compartí con él meses de trabajo, horas, días enteros de filmación en un estudio y en exteriores, y siempre, siempre lo vi ser generoso y cálido con todas y cada una de las personas dentro y fuera del set. El único que llama por teléfono a sus compañeros para saber cómo están, si necesitan algo, si puede ayudar, para compartir una idea, dar y/o pedir un consejo".

Karina Mazzocco, por su parte, señaló que su amistad con el galán es "un tesoro de la vida", mientras que Mercedes Funes compartió una imagen de su fiesta de casamiento en la que se la ve bailando con su colega y escribió: "Esta foto te refleja, perro. Siempre estás ahí. En los momentos más importantes, dando lo mejor de vos. Te quiero".

“Particularmente no he sufrido nada extraño trabajando, pero sí es cierto que las cosas han cambiado y estamos todos mucho más atentos y cuidadosos de cualquier cosa”, aseguró Agustina Cherri, y añadió: “A Facundo lo conozco hace mil años y con Romina trabajé todo el año. Opinar es difícil porque uno no estuvo ahí. Creo en Romina, porque no diría una cosa así si no fue lo que le pasó”.

Cuando tuvo inconvenientes con otras compañeras, como Griselda Siciliani o Muriel Santa Ana, Arana siempre destacó que no le preocupaba lo que dijeran personas que no lo conocen en profundidad, pero que sí lo angustiaría que lo hicieran amigas como Natalia Oreiro y esta vez, la uruguaya -que compartió pantalla con él en Muñeca brava y Sos mi vida- le expresó su apoyo con una foto en la que se los ve abrazados.

Por lo pronto, más allá de que hubo reuniones para acordar cómo abordar este conflicto, el colectivo de Actrices Argentinas no hizo ninguna declaración pública.

Lo cierto es que, al igual que pasó años atrás con Ricardo Darín y las acusaciones de Valeria Bertucelli y Érica Rivas, el ambiente quedó dividido.