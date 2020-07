Scott Fitzgerald en impecable versión

No era la primera vez que Scott se enamoraba de una pizpireta chica de clase alta, pero con Zelda el asunto fue frontal. Le dijo que se quería casar con ella. Y ella, consentida y caprichosa hija de una familia patricia, le chantó: si crees que me podés mantener, acepto. Scott, de 22, le explicó que iba a ser escritor, y Zelda Sayre, de 19, se le rió en la cara. Fitzgerald era un muchacho de clase media que sentía que se había colado a estudiar en el Newman y luego en la Universidad Princeton, acababa de salir de baja de un ejército que ya no estaba en guerra. Para conquistar a Zelda entró a trabajar en publicidad. Se ganaba bien pero no como para conquistar a la bella. Entró a mandar cuentos al Post, y se los aceptaron. The Saturday Evening Post era el semanario de mayor circulación en el país y Scott llegó a tener su nombre en la tapa, justo debajo de uno de los dibujos de Norman Rockwell. Revisó los borradores de la que iba a ser su primera novela, “El egoísta romántico”, cambió cosas, el personaje ofrendado a su novia Ginevra King lo hizo igualito a Zelda. Al editor le gustó eso de “A este lado del paraíso” para la autobiografía de alguien que sale maltrecho de la adolescencia. Le envió el primer ejemplar a Zelda. Y un anillo de su madre. La novela fue un inmediato best seller, y de inmediato se casaron en San Patricio. Iban a ser celebridades. Y lo lograron.