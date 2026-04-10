Se acabó el misterio: The Rolling Stones lanza nueva música y así suena el primer adelanto de su próximo disco

Al igual que "Hackney Diamonds" de 2023, que fue el primero desde la muerte de Charlie Watts, el nuevo disco verá a los Stones unir fuerzas de nuevo con el productor Andrew Watt.

Tras haber dejado pistas crípticas por todo Londres y en una nueva pagina web, se ha confirmado que los Rolling Stones están de vuelta con nueva música que estará disponible a partir de mañana 11 de abril.

Según informa el portal Louder, "Rough and Twisted" (su nueva canción) estará disponible únicamente en vinilo, en una edición de "etiqueta blanca", acreditada a The Cockroaches , un guiño a la longevidad de la legendaria banda, y un nombre utilizado por los Stones en el pasado cuando daban conciertos secretos.

A principios de esta semana aparecieron carteles de The Cockroaches en Camden, al norte de Londres, con un código QR que lleva a la página web del grupo. Los fans interesados en esta banda "misteriosa" pueden registrarse para obtener más información o comprar una camiseta con el lema “Who The Fuck Are The Cockroaches?” ("¿Quiénes carajo son las cucarachas?"), similar a la icónica remera de Keith Richards , que decía “Who The Fuck Are Mick Jagger?" ("¿Quién carajo es Mick Jagger?"). Ahora sabemos que The Cockroaches son los Rolling Stones .

El video del adelanto de "Rough and Twisted" ya esta disponible en redes sociales.

También se ha confirmado (a través de The Times) que este nuevo tema es el primer sencillo que se publicará de un álbum de los Rolling Stones aún sin título. Este disco será el primero de la banda desde "Hackney Diamonds", ganador del Grammy en 2023 , su vigésimo quinto álbum de estudio, y su lanzamiento está previsto para julio.

Al igual que aquel lanzamiento de 2023, que fue el primero desde la muerte de Charlie Watts , el nuevo disco verá a los Stones unir fuerzas de nuevo con Andrew Watt .

El Times también informa que este álbum no será el último de los íconos del rock, ya que tienen al menos 10 canciones escritas para otro lanzamiento después de este próximo disco.

¿Podrían volver los Rolling Stones a la Argentina?

A pesar de los informes recientes que aseguraban que los Rolling Stones no volverán a salir de gira debido a que Keith Richards no puede comprometerse al proceso que implica, la posibilidad de que la banda vuelva la Argentina parece que no esta del todo descartada.

Aunque en un principio el panorama parecía cerrado, una información publicada este fin de semana reavivó la ilusión de los fanáticos.

Un artículo del Daily Mail publicado por Alison Boshoff, una de las editoras del medio británico, reveló que la banda evalúa realizar tres mini-residencias en diferentes puntos del mundo: Reino Unido, Estados Unidos y Argentina, un país al que consideran clave por el vínculo histórico con su público.

"Puedo revelar que los Stones están planeando tres mini residencias: una en el Reino Unido, otra en Estados Unidos y una en la Argentina, donde cuentan con una base de fans enorme y fervorosa. La idea es realizar una semana de shows y luego tomarse dos semanas de descanso entre presentaciones”, escribió Boshoff.

El formato permitiría reducir los viajes, cuidar la salud de Richards y mantener a la banda activa sin el desgaste físico que implican las giras tradicionales. De este modo, el concepto de residencia -con presentaciones limitadas y periodos de descanso extensos- se habría vuelto una posibilidad concreta dentro del grupo para seguir tocando.

La última visita de los Stones a la Argentina fue en 2016, cuando el Estadio Único de La Plata vibró durante tres noches consecutivas ante más de 150 mil personas.