¿Cuánto ganaron realmente Liam y Noel Gallagher con el regreso de Oasis?

La gira de Oasis reconfirmó que el reencuentro de los Gallagher era el negocio más esperado de la música.

El regreso de Oasis fue uno de los grandes acontecimientos de la música en 2025 y movió cientos de millones de dólares entre entradas, productos oficiales y otros negocios alrededor de la banda. Para Liam y Noel Gallagher significó volver a compartir escenario después de 16 años y protagonizar una de las reuniones más rentables del rock.

La recaudación fue enorme, aunque ese número no representa lo que finalmente se llevaron los dos. Antes de llegar a sus bolsillos hubo que cubrir todos los gastos que implica mover una banda de este tamaño por estadios de distintos países, desde la producción de los shows hasta el personal y la organización de cada fecha.

Antes de volver a tocar juntos, la diferencia entre sus fortunas ya era muy marcada. Noel Gallagher tenía unos u$s70 millones , mientras que la de Liam rondaba apenas los u$s6 millones.

A diferencia de Liam, Noel sostuvo su patrimonio a lo largo de los años gracias al cobro de derechos de autor.

El menor de los hermanos había llegado a reunir cerca de u$s50 millones durante los mejores años de Oasis. Con el tiempo, esa cifra bajó entre un estilo de vida costoso , los gastos de sus giras y sus divorcios.

Uno de esos golpes quedó expuesto durante su separación de Nicole Appleton . Los documentos del proceso mostraron que para entonces conservaba alrededor de u$s15 millones, a los que todavía había que descontar honorarios legales y la división de los bienes del matrimonio.

En el caso de Noel, había una diferencia importante que iba más allá de lo que ambos podían cobrar por salir de gira. Como autor de prácticamente todos los grandes temas de Oasis, durante años recibió dinero cada vez que esas canciones se vendían, sonaban en distintas plataformas o eran utilizadas en otros proyectos.

Las cifras del Oasis Live '25: entradas, merchandising y recaudación total

"Oasis Live '25" terminó con 41 conciertos y una recaudación cercana a los u$s443 millones solamente por venta de entradas. Los datos disponibles para 36 fechas marcaron u$s405,4 millones, con 2,23 millones de tickets vendidos y un precio promedio de u$s181,93.

Las cinco presentaciones que faltaban en ese registro correspondieron a Sudamérica. Los dos shows de Buenos Aires generaron u$s18,3 millones, Santiago aportó u$s6,6 millones y las dos fechas de São Paulo sumaron otros u$s12,4 millones.

De esos u$s443 millones hubo que pagar estadios, producción, seguridad, transporte, personal técnico, agentes y representantes. La estimación es que, una vez cubiertos todos esos gastos, quedaron alrededor de u$s200 millones.

Si Liam y Noel se repartieron en partes iguales los principales ingresos de los conciertos, habrían recibido cerca de u$s100 millones cada uno solamente por las presentaciones.

El merchandising de Oasis también dejó una suma considerable. Camisetas, camperas, bufandas, vinilos, prendas de fútbol, colaboraciones con Adidas y tiendas oficiales acompañaron la gira por distintas ciudades. Se calcula que las ganancias por esos productos rondaron los u$s25 millones, unos u$s12,5 millones para cada Gallagher.

También entra en la cuenta el documental realizado alrededor del reencuentro. No se conoce cuánto cobraron los hermanos por el proyecto, aunque la estimación utilizada coloca en unos u$s25 millones lo que habría quedado para la banda. Si nuevamente se repartió en mitades, serían otros u$s12,5 millones para cada uno.

Al sumar los conciertos, los productos oficiales y la película, Liam habría ganado cerca de u$s125 millones antes de impuestos. Noel habría recibido una cifra prácticamente idéntica.

Entre la gira mundial, el merchandising y el documental, el regreso de Oasis les dejó a los hermanos ganancias millonarias por igual. Cuenta de X: @Oasis

¿Por qué Noel Gallagher sigue siendo más rico que Liam?

Aunque los dos habrían ganado casi lo mismo con el regreso de Oasis, Noel sigue teniendo una fortuna bastante mayor. Actualmente se estima en unos u$s150 millones, frente a los cerca de u$s60 millones de Liam.

La principal explicación está en las canciones. Noel escribió temas como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" y buena parte del catálogo que convirtió al grupo en uno de los nombres más grandes del rock británico. Cada vez que esas composiciones se reproducen, se venden, suenan en la radio o son utilizadas por terceros, vuelve a cobrar por ellas.

El reencuentro también disparó las escuchas de Oasis. Después de los primeros conciertos en Cardiff, las reproducciones globales en Spotify crecieron casi un 320%. Cuando se anunció la reunión, el salto había llegado al 750%.

Liam cobra como cantante y miembro de la banda, pero no ocupa el mismo lugar que Noel cuando se trata de los derechos de las canciones. Su hermano también recibe dinero por haber escrito buena parte de los temas más conocidos del grupo, una diferencia que lleva décadas reflejándose en la fortuna de ambos.