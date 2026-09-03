Noel Gallagher respondió a los rumores de una gira de Oasis en 2027 + Agregar ámbito en









Algunos informes sugieren que la banda está preparando una importante gira por el Reino Unido y Europa para 2027.

Noel Gallagher dio detalles de lo que podría ser una nueva gira de la banda.

Noel Gallagher respondió a los rumores de que Oasis volverá a los escenarios en 2027, diciendo que la banda "tiene que hacer algo en verano".

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El guitarrista apareció ayer (2 de septiembre) en el programa Drive de talkSPORT, principalmente para hablar sobre el inicio de la nueva temporada de fútbol del Manchester City con los presentadores Andy Goldstein y Darren Bent.

Hacia el final de la entrevista, Goldstein le preguntó directamente a Gallagher si eran ciertos los rumores de que Oasis daría más conciertos el próximo verano (boreal).

—Es Liam, ¿verdad? —respondió Noel en tono de broma—. No le interesa. Ya no le gusta Oasis.

Después de que Goldstein señalara que Liam Gallagher había anunciado recientemente que abandonaba las redes sociales, Noel respondió: "Bueno, entonces algo debe estar pasando".

“Pongámoslo así: el año que viene no habrá torneo de fútbol, así que tenemos que hacer algo en verano, ¿no?”, aseguró el mayor de los Gallagher. "Well... there's not a football tournament next summer."



"So we've got to do something, right?"



Noel Gallagher addresses rumours of Oasis shows in the summer of 2027 pic.twitter.com/sNl5aRw5yp — talkSPORT (@talkSPORT) September 2, 2026 Qué se sabe sobre los posibles shows de Oasis en 2027 Aún no hay confirmación oficial sobre futuros conciertos de Oasis tras la conclusión de su gira de reunión "Live '25" el pasado noviembre. Sin embargo, algunos informes sugieren que la banda está preparando una importante gira por el Reino Unido y Europa para 2027. Se dice que las fechas propuestas incluyen una serie de conciertos de 12 noches en el Etihad Stadium de Manchester, el estadio del querido Manchester City de los hermanos Gallagher, y un regreso a Knebworth. Oasis ofreció un concierto memorable ante 250.000 personas durante dos noches en Knebworth en agosto de 1996, y se estima que 2,5 millones de personas solicitaron entradas. También se ha especulado con la posibilidad de que la banda sea cabeza de cartel en Glastonbury 2027, aunque Liam desmintió recientemente esos rumores , diciéndoles a sus fans: "Eso no va a suceder".

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