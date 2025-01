Otra obra del off que salta a calle Corrientes tras diez años de éxito en público y premios

“Cuando escribía la obra apareció algo. Los personajes no excedían la oración al hablar, entonces lo quise replicar en las 45 paginas del texto. Hay algo de esa métrica o musicalidad que es fundamental , potencia el enredo, el humor y el malentendido, dice Leandro Airaldo sobre su obra “Enamorarse es hablar corto y enredado”, que salta del off a Calle Corrientes.

L.A.: Una imagen , la presencia de un personaje en el banco de una plaza, Pedro, con su mate en mano, hombre de campo, y una chica de ciudad. A eso se sumó el vuelo de una mariposa, ambos seguían ese vuelo. En general me siento bien cuando parto de algunas imágenes disparadoras, azarosas, ingrávidas, eso me permite jugar. El no partir de una idea preconcebida, da libertad de juego. Mientras avanzo en esa zona empiezo a buscarle un sentido. Con cinco páginas releo el material y le busco la historia. En esta obra, de ser dos desconocidos pasan a conocerse como si lo hicieran de toda la vida.