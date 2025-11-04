Murió Diane Ladd, reconocida actriz con varias nominaciones al Oscar y madre de Laura Dern

La actriz falleció el lunes por la mañana en su casa de Ojai, California, según informó su hija. Tenía 89 años.

Diane Ladd , la actriz nominada al Oscar y al Emmy, conocida por sus memorables interpretaciones en películas como Alicia ya no vive aquí de Martin Scorsese , Chinatown de Roman Polanski y Corazón salvaje de David Lynch , falleció el lunes por la mañana en su casa de Ojai, California, según informó su hija, Laura Dern . Ladd tenía 89 años.

"Mi increíble heroína y el gran regalo que fue mi madre, Diane Ladd, falleció conmigo a su lado esta mañana, en su casa de Ojai, California. Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma empática que solo los sueños parecían poder crear. Tuvimos la suerte de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles", indicó Dern en un comunicado.

El primer papel cinematográfico de Ladd fue en Wild Angels (1966), de Roger Corman , donde compartió pantalla con su primer marido, Bruce Dern , junto a Nancy Sinatra y Peter Fonda . Ella y Dern se divorciaron en 1969, poco después del nacimiento de su hija Laura.

Aunque su divorcio se finalizó hace décadas, Dern también expresó hoy su aprecio en el que calificó a Ladd de "actriz tremenda" y "un gran valor como miembro de la junta directiva de SAG durante décadas".

Continuó: “Tuvo una buena vida. Veía las cosas como eran. Era una gran compañera para sus compañeros actores. Era divertida, inteligente y amable”.

“Pero, para mí, lo más importante es que fue una madre maravillosa para nuestra increíble hija prodigio. Y por eso le estaré eternamente agradecido.”

Ladd interpretó de manera memorable a Ida Sessions en Chinatown (1974) de Polanski, un personaje fundamental que ayuda a Jake Giddes, interpretado por Jack Nicholson, a descubrir la verdad detrás del asesinato de Hollis Mulwray, el misterio central de la película.

Ese mismo año, la película de Scorsese, Alicia ya no vive aquí, le valió a Ladd su primera nominación al Oscar. En ella, dio vida a Flo, una camarera sureña encantadora que trabaja junto a Alice, interpretada por Ellen Burstyn. Posteriormente, Polly Holliday interpretó ese papel en la serie de televisión Alice.

Burstyn ganó el Oscar a la mejor actriz por Alicia ya no vive aquí. Ladd fue nominada a la mejor actriz de reparto, pero perdió ante Ingrid Bergman por Asesinato en el Orient Express. Ladd sí ganó un BAFTA por su trabajo en la película.

CBS la contrató para la adaptación televisiva de la película de Scorsese, Alice. Mientras que Holliday interpretó a Flo, Ladd fue elegida para el papel de Belle, la camarera cantante que, al igual que Ladd, era originaria de Mississippi. Ganó un Globo de Oro por su interpretación, apareciendo en 23 episodios de la exitosa serie durante su cuarta y quinta temporada en 1980-81.

La segunda nominación al Óscar de Ladd fue por su papel de Marietta en Corazón salvaje (1990), de Lynch. En la película, protagonizada por Nicolas Cage como Sailor y Dern como Lula, Ladd interpreta a Marietta, la vengativa madre de Lula, quien contrata a un sicario para matar a Sailor después de que ambos se fugan juntos. La película de Lynch ganó la Palma de Oro en Cannes ese mismo año.

Su tercera nominación al Oscar fue por Rambling Rose (1991), película que protagonizó junto a Robert Duval, Lucas Haas y Dern. Ella y Dern hicieron historia en el mundo del espectáculo al ser la primera dupla de madre e hija en ser nominadas al Oscar por la misma película en el mismo año.

Participó en decenas de películas y programas de televisión más, incluida la miniserie de 15 horas de la ABCC de 2004 de Stephen King, Kingdom Hospital, interpretando a la médium Sra. Druse.

Más recientemente, se la vio en la película para televisión de Lifetime, Montana Sky, y en la película El indio más rápido del mundo, coprotagonizada por Anthony Hopkins.