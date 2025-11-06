El documental "Nueve Auras" sobre Fabián Bielinsky ya tiene fecha de estreno







Dirigida por Mariano Frigerio, cuenta con la participación especial de Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Alejandro Awada y Tomás Fonzi.

Leticia Bredice, Ricardo Darín y Gaston Pauls son parte del documental.

El documental Nueve Auras explora la vida y el legado cinematográfico de Fabián Bielinsky a través de entrevistas con Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice —protagonistas de Nueve Reinas—, quienes recrean escenas emblemáticas mientras recorren el icónico Hotel Hilton.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Producido por UNTREF Media y dirigido por Mariano Frigerio, el documental también cuenta con la participación de Dolores Fonzi, Alejandro Awada y Tomás Fonzi, entre otros intérpretes que acompañaron al realizador a lo largo de su carrera.

De qué trata Nueve Auras A través de testimonios de familiares, colegas y amigos, el documental reconstruye la historia personal de Bielinsky y su mirada única sobre el cine, destacando el intenso camino que debió recorrer para llevar sus ideas a la pantalla grande. El film se estrenará próximamente en la plataforma HBO Max.

El estreno de Nueve Auras se enmarca en los homenajes a Bielinsky por los 25 años del estreno de Nueve Reinas, su ópera prima, que lo consagró internacionalmente. El ciclo se completará con tres proyecciones de El aura (2005), su segunda y última película, considerada por la crítica como una obra excepcional del cine argentino contemporáneo.

Federico Consiglieri, director de UNTREF Media, expresó: “Para UNTREF Media, producir Nueve Auras no es solo una apuesta artística, sino también un compromiso con la memoria y el legado del cine argentino. Mantener viva la obra de Fabián Bielinsky es una forma de rendir homenaje a un creador fundamental e inspirar a nuevas generaciones a pensar y sentir el cine con la misma pasión que él transmitió.”

Nueve Auras tendrá su estreno mundial el 7 de noviembre en el Teatro Auditorium, dentro del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.