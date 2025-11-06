El documental Nueve Auras explora la vida y el legado cinematográfico de Fabián Bielinsky a través de entrevistas con Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice —protagonistas de Nueve Reinas—, quienes recrean escenas emblemáticas mientras recorren el icónico Hotel Hilton.
El documental "Nueve Auras" sobre Fabián Bielinsky ya tiene fecha de estreno
Dirigida por Mariano Frigerio, cuenta con la participación especial de Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Alejandro Awada y Tomás Fonzi.
Producido por UNTREF Media y dirigido por Mariano Frigerio, el documental también cuenta con la participación de Dolores Fonzi, Alejandro Awada y Tomás Fonzi, entre otros intérpretes que acompañaron al realizador a lo largo de su carrera.
De qué trata Nueve Auras
A través de testimonios de familiares, colegas y amigos, el documental reconstruye la historia personal de Bielinsky y su mirada única sobre el cine, destacando el intenso camino que debió recorrer para llevar sus ideas a la pantalla grande. El film se estrenará próximamente en la plataforma HBO Max.
El estreno de Nueve Auras se enmarca en los homenajes a Bielinsky por los 25 años del estreno de Nueve Reinas, su ópera prima, que lo consagró internacionalmente. El ciclo se completará con tres proyecciones de El aura (2005), su segunda y última película, considerada por la crítica como una obra excepcional del cine argentino contemporáneo.
Federico Consiglieri, director de UNTREF Media, expresó: “Para UNTREF Media, producir Nueve Auras no es solo una apuesta artística, sino también un compromiso con la memoria y el legado del cine argentino. Mantener viva la obra de Fabián Bielinsky es una forma de rendir homenaje a un creador fundamental e inspirar a nuevas generaciones a pensar y sentir el cine con la misma pasión que él transmitió.”
Nueve Auras tendrá su estreno mundial el 7 de noviembre en el Teatro Auditorium, dentro del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
