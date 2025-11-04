El actor Jesse Eisenberg reveló que le donará un riñón a un desconocido







El protagonista de la próxima película Los Ilusionistas 3 reveló las razones tras su decisión.

El actor realizará una donación altruista.

El actor Jesse Eisenberg reveló que donará uno de sus riñones a un desconocido y ha explicado sus motivaciones para hacerlo en una nueva entrevista.

El protagonista de la próxima película Los Ilusionistas 3 apareció en el programa "TODAY" el 30 de octubre y anunció que donará un riñón a finales de año. "Donaré mi riñón dentro de seis semanas", dijo. "De verdad".

Las razones de Jesse Eisenberg para donar un riñón Al preguntarle por qué lo hacía, confesó: "No sé por qué. Me picó el gusanillo de la donación de sangre. Haré una donación altruista a mediados de diciembre. Estoy muy emocionado". Una donación altruista se refiere a cuando alguien dona un órgano a una persona desconocida, en lugar de a un amigo o familiar.

En otra entrevista para la página web del programa, Eisenberg explicó con más detalle por qué quiere hacerlo. "Es prácticamente libre de riesgos y muy necesario", dijo. "Creo que la gente se dará cuenta de que es una decisión obvia, si tienes el tiempo y las ganas".

Al describir el proceso de donación altruista, dijo: “Supongamos que la persona X necesita un riñón en Kansas City, y su hijo o quien fuera a donarlo, por la razón que sea, no es compatible, pero yo sí lo soy. Esa persona aún puede recibir mi riñón y, con suerte, su hijo donará el suyo, ¿verdad? El riñón se deposita en un banco de órganos donde esa persona puede encontrar un receptor compatible, pero esto solo funciona si existe un donante altruista”.

El actor ha tenido un año exitoso, ganando un premio BAFTA y obteniendo una nominación al Oscar por A Real Pain, película que escribió y dirigió. Su nueva película se estrena en cines el 13 de noviembre. En otras noticias relacionadas recientemente se reveló que Jesse Eisenberg no retomaría uno de sus papeles más famosos, el del fundador de Meta, Mark Zuckerberg, en la secuela de Red social.

Temas Actores

donación

Salud