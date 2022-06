Pánico en Palermo: una hamburguesería se cambió el nombre tras la amenaza de Kevin Bacon.

"Quería preguntarte algo muy raro, este es un restaurante de cómida rapida en Argentina y parece que se llama Kevin Bacon Fast Good", le comentó Jimmy Kimmel con una foto del frente del local porteño. Aunque no es la primera vez que aparecen locales de cómida con el nombre del actor en el mundo, Bacon no parecía muy feliz al respecto y le contestó: "Mirá, claramente no tuvieron una aprobación para usar esa foto. No es una buena foto, es una cara de payaso".