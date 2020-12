"Panorama": artistas sin límites provinciales

Esteban Tedesco se encontró con Jorge Macchi en su recorrido. “Vi una serie, ‘Recortes de la melancolía’, realizada este año. Las obras costaban 25.000 dólares”. En la extensa colección Tedesco figuran Macchi y todos los consagrados, casi sin excepción. Sin embargo, no ha perdido la capacidad de sorprenderse. “Cuando recorrí las muestras descubrí un joven artista, Federico Carbia de Tandil. Miré una pintura y me gustó y como había varias, pude cotejar que todas tenían muy buen nivel de calidad. Fue un hallazgo. Y no es algo fácil, no se da todos los días. En las provincias los precios son accesibles”, aclara.

Daniel Abate tuvo una galería donde debutaron varias celebridades y se mueve como un conocedor. “Cada tanto me gusta hacer estos recorridos por algunas galerías porteñas y esta vez encontré un valor increíble”, reconoce. “Más allá de las obras; imagino que como a todas las personas, algunas cautivan más que otras, dos cosas llamaron mi atención: el desdén que hay en algunos artistas hacia la obra en particular, hacia el arte en general y hacia el espectador; luego, la fetichización por parte de la escena local. Pero también vi cosas increíbles, artistas con recursos mínimos en un momento incierto aportando todo. Verlos desde afuera fue como una caricia y pensé en mis tiempos de galerista. Ellos, los galeristas, estaban ahí, firmes, sosteniendo con mucha dignidad el momento incierto, poniendo en valor lo más preciado que tienen, que son sus artistas. Va mi agradecimiento”.

El arte crea vínculos fuertes y el interés de nuestros coleccionistas, artistas, operadores culturales y el público en general, surgió en estos días con la fuerza de lo reprimido. Por este motivo resulta difícil entender los episodios de abierta discriminación de arteBA, cuando administraba el envío de las galerías exclusivamente porteñas a la feria madrileña de Arco y luego, cuando participó de las presentaciones de Art Basel en Buenos Aires y del arte argentino -siempre limitado- en Miami. Vale la pena analizar las cifras millonarias de los envíos pagados por el Estado nacional y el gobierno de la CABA. Tal vez algún día se conozcan los números que provocaron un cisma.

En Tucumán, desde el Museo Timoteo Navarro, la directora, Cecilia Quinteros Macció, participó de una charla en Fulana galería sobre “Arte y maternidad”, y cuenta: “Advertimos el interés de los artistas y enviamos a Panorama todos nuestros contactos. La movida se difundió mucho en las redes y justo en sintonía con la Semana del Arte que acabamos de inaugurar”. Desde Rosario, la galerista Gabi Galassi escribe: “Vendí mi primera obra apenas se inauguró Panorama y luego, varias más a un coleccionista cordobés. Los galeristas de Rosario generamos un encuentro con Fantoni, Farina y Echen y otro con Adriana Armando y Leticia Kabusaky sobre el posicionamiento de las mujeres en el arte. Y los medios nos dieron gran visibilidad.