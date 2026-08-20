La DEA se suma a la investigación sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere + Agregar ámbito en









Esta nueva información surge en el contexto de que Panettiere podría haber muerto de una sobredosis.

La reconocida actriz falleció a sus 36 años.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se ha sumado a la investigación sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere, según informaron el New York Times y ABC News, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta nueva información surge en el contexto de que Panettiere podría haber muerto de una sobredosis. Cuando ocurrió una situación similar en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends, la DEA también se incorporó a aquella investigación.

La actriz de 36 años había abordado sus dificultades en sus memorias y hablado públicamente sobre la pérdida de su hermano. Meses atrás, había expresado sentirse preparada para empezar de nuevo y estaba regresando a la actuación, con el estreno de su última película en enero.

Qué se sabe hasta ahora de la muerte de Hayden Panettiere A principios de esta semana, la policía publicó un informe en el que se indicaba que el novio de Panettiere y su hermano llamaron al 911 para informar de que la actriz no respondía en el complejo de apartamentos donde posteriormente los paramédicos la declararon muerta.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar y encontraron a Panettiere en paro cardíaco, según la oficina forense.

Un audio de la central de emergencias, obtenido de Broadcastify.com, menciona una posible sobredosis y que se estaba practicando reanimación cardiopulmonar, aunque las autoridades no han aclarado si realmente se produjo una sobredosis. Los paramédicos intentaron reanimar a Panettiere sin éxito, y fue declarada muerta en el lugar de los hechos a las 14:32, informó la oficina forense. Aún no se ha determinado la causa ni la forma de la muerte, a la espera de los resultados de pruebas adicionales. Las pruebas toxicológicas, que son habituales en muchas investigaciones de muertes, podrían tardar semanas en completarse. La autopsia realizada el lunes no reveló signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a su muerte, comentó la oficina forense. La oficina forense indicó que Panettiere, residente de California, “se había estado alojando temporalmente” en el complejo de apartamentos, pero las autoridades no especificaron quién vivía en la residencia.

Temas Drogas

Hollywood

muerte