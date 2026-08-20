Colombia: el gobierno decretó la emergencia económica por el terremoto que causó 314 muertes + Agregar ámbito en









La emergencia dedicada a la reconstrucción será para 15 distritos y el Ministerio del Interior deberá elaborar un informe para enviar al Congreso.

"Nuestros organismos de socorro continúan trabajando en las labores de búsqueda, rescate y atención”, expresó el presidente. @NotiExpressColo

El número de muertos por el terremoto que sacudió Colombia hace casi más de una semana aumentó a 314, mientras los equipos de socorro continúan buscando a 262 personas desaparecidas. Estos datos fueron informados por el presidente Abelardo de la Espriella, quien también se encuentra preparando un decreto de emergencia económica.

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El mandatario señaló que 4.437 personas resultaron heridas y que hay 30.664 viviendas destruidas, mientras otras 136.946 sufrieron daños. La emergencia también dejó 302 edificios colapsados y 5.809 afectados, además de 3.470 centros educativos y 352 centros de salud con algún nivel de afectación, indicó la CNN.

Además, De la Espriella expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del terremoto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá. “Seguimos acompañándolos en este momento de profundo dolor”, expresó.

Colombia llegó a 300 muertos tras el terremoto y el gobierno Sobre las personas desaparecidas, el presidente dijo que el Gobierno concentra sus esfuerzos en encontrarlas con vida: “Los mayores esfuerzos del gobierno están direccionados a rescatar ojalá dios quiera a estas 262 personas con vida. Nuestros organismos de socorro continúan trabajando en las labores de búsqueda, rescate y atención”.

De la Espriella anunció este miércoles 19 de agosto durante el Consejo de Ministros la firma de un decreto de emergencia económica para atender las consecuencias del terremoto.

ARA ha decidido donar 12 millones de euros, equivalentes a cerca de $43.138 millones de pesos, para apoyar a Colombia en la atención de la emergencia y la reconstrucción del país.



A este gran gesto se suma BBVA, con una donación de 2 millones de euros, equivalentes a cerca de… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 20, 2026 La medida regiría en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. El decreto ordena además que el Ministerio del Interior rinda un informe motivado al Congreso y remitir el texto al día siguiente a la Corte Constitucional.



De allí, debería comunicar su adopción a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA). En ese sentido, explicó que la medida busca generar espacio fiscal para responder a la emergencia, en medio de las dificultades de las finanzas públicas, tal como reducir gastos de programas de la administración anterior que no considere prioritarios y buscar fuentes adicionales de financiación. Abelardo de la Espriella desata polémica al regalar pelotas de fútbol a los damnificados del terremoto El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quedó en el centro de una fuerte polémica durante su visita a Quibdó, una de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al Pacífico colombiano el pasado lunes. Durante el recorrido, entregó pelotas de fútbol con la inscripción “Defensores de la Patria” y otros elementos vinculados a su movimiento político, lo que generó cuestionamientos por un posible uso electoral de la ayuda en medio de la emergencia. La distribución se realizó mientras la región todavía enfrenta las consecuencias del sismo, que provocó daños en distintas localidades y profundizó las necesidades de las comunidades afectadas. Vecinos y sectores opositores consideraron que, frente a la situación, los esfuerzos debían concentrarse en cuestiones urgentes como alimentos, atención médica, agua potable y la recuperación de las viviendas dañadas.

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