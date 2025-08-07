Skydance cerró la adquisición de Paramount por u$s8.000 millones







Bajo el mando de Skydance, Paramount se reestructurará en tres divisiones: estudios, venta directa al consumidor y medios de televisión.

A un año del anuncio se concretó la fusión.

Skydance Media de David Ellison ha cerrado su fusión de 8 mil millones de dólares con Paramount Global para crear la nueva compañía Paramount, una corporación Skydance, anunciaron las partes el jueves.

En una carta abierta publicada con el cierre del acuerdo, Ellison, quien se desempeñará como presidente y director ejecutivo de Paramount, reiteró la promesa de Skydance de lograr 2 mil millones de dólares en sinergias de costos después de la fusión, y agregó que ahora tiene "mayor confianza en nuestra capacidad no solo para lograr, sino para superar significativamente" esa cifra a través de planes para "hacer la transición de toda la empresa a una única plataforma tecnológica".

El mensaje de David Ellison, nuevo CEO de Paramount “Hoy es el primer día de una nueva Paramount”, dijo Ellison. “Me emociona y me honra escribirles como presidente y director ejecutivo, mientras, junto con nuestra junta directiva, nuestro nuevo equipo de liderazgo ejecutivo y nuestros colegas de todo el mundo, emprendemos el emocionante siguiente capítulo de esta legendaria compañía”.

El nuevo CEO de Paramount añadió: "De ahora en adelante, trabajaremos con convicción y optimismo para transformar Paramount en una empresa tecnológicamente avanzada que fusione el corazón creativo de Hollywood con el espíritu innovador de Silicon Valley. Al aprovechar las tecnologías de vanguardia para crear grandes historias, liberaremos el enorme potencial de la empresa".

La finalización de la adquisición sigue a la aprobación del acuerdo por parte de la FCC el 24 de julio, que se produjo después de que Paramount acordara pagar 16 millones de dólares al presidente Donald Trump para resolver su demanda contra CBS por una entrevista en el programa "60 Minutes" con Kamala Harris, y más de un año después de que Skydance y Paramount anunciaran por primera vez el acuerdo el 7 de julio de 2024.