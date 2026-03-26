Participación especial: 3 k-dramas de Netflix perfectos para los fanáticos de BTS

Algunas series de la plataforma cuentan con guiños a la exitosa banda coreana que es un fenómeno en todo el mundo.

El fenómeno del k-pop no se limita a la música. En los últimos años, su influencia llegó a distintos formatos y plataformas, incluyendo las series coreanas más populares de Netflix . Dentro de ese universo, hay títulos que se conectan con quienes aman al grupo BTS .

Algunas producciones incluyen canciones interpretadas por integrantes de la banda , mientras que otras cuentan directamente con su presencia dentro del elenco . Esto aporta una experiencia distinta para el público que disfruta tanto del k-drama como del k-pop.

Itaewon Class es uno de los k-dramas más populares dentro del catálogo. La historia sigue a Park Sae-ro-yi , un joven que atraviesa una serie de situaciones difíciles que cambian su vida para siempre.

Todo comienza en su etapa escolar, cuando enfrenta a un compañero que tiene una familia poderosa. Ese conflicto desencadena problemas que afectan tanto su futuro como el de su entorno cercano. A partir de ahí, el protagonista decide construir su propio camino y enfrentarse a quienes arruinaron su vida .

Tras cumplir una condena, decide abrir un restaurante en el barrio de Itaewon , en Seúl. Ahí forma un equipo que lo acompaña en su proyecto, mientras intenta competir contra una de las empresas gastronómicas más influyentes del país.

La serie incluye la canción "Sweet Night" de V de BTS, quien interpreta al amigo del protagonista.

Uno de los puntos más recordados de la serie es la inclusión del tema "Sweet Night", interpretado por V, integrante de BTS. Además, el elenco cuenta con figuras reconocidas de los K-dramas como Park Seo-joon y Kim Da-mi.

Hwarang: The Beginning

Hwarang: The Beginning propone un viaje distinto, con una ambientación histórica que se sitúa en el antiguo reino de Silla. La trama gira en torno a la creación de un grupo de jóvenes guerreros destinados a proteger el trono.

La historia se centra en una élite que reúne a distintos perfiles sociales con el objetivo de fortalecer la estabilidad política. Entre ellos se encuentra un joven que oculta su verdadera identidad, lo que agrega cierto suspenso a la trama. La serie no solo tiene acción, sino también romance y conflictos de poder entre los personajes.

Hwarang: The Beginning V de BTS interpreta a Han Sung en esta serie de época. Gentileza - Netflix

Uno de los grandes atractivos es la participación de Kim Taehyung, quien forma parte del elenco y marca su debut actoral. Además, la banda sonora incluye "It’s Definitely You", interpretada por V junto a Jin.

Fight for My Way

Fight for My Way apuesta por una historia contemporánea centrada en los sueños personales. La trama sigue a cuatro amigos que enfrentan la adultez con metas que parecen cada vez más difíciles de alcanzar.

El eje principal está en la relación entre Ko Dong-man y Choi Ae-ra, dos amigos de toda la vida que comparten frustraciones y aspiraciones. Él dejó atrás su carrera deportiva tras una experiencia negativa, mientras que ella busca abrirse camino en el mundo de la televisión.

Fight for My Way La serie se basa en la historia del luchador de MMA Choo Sung-hoon y su esposa Yano Shiho, reflejando los problemas que atravesaron. Gentileza - Netflix

A lo largo de los episodios, ambos intentan retomar sus verdaderos deseos, a pesar de los obstáculos laborales y personales. Pero en el medio, el vínculo entre ellos evoluciona y pone a prueba su relación. El drama se enfoca en la perseverancia y la importancia de no abandonar los objetivos.

En este caso, la conexión con BTS aparece a través de la música. Durante la serie suena "Fire", uno de los temas más conocidos del grupo.