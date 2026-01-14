Se viene la boda: Lali Espósito anunció su compromiso con Pedro Rosemblat + Seguir en









La cantante y el conductor de streaming compartieron un tierno posteo para anunciar su unión.

Así luce el anillo de compromiso de Lali Espósito, luego del anuncio de su casamiento con Pedro Rosemblat.

La cantante Lali Espósito y el conductor de streaming Pedro Rosemblat, sacudieron este miércoles las redes sociales al anunciar su casamiento. La pareja había blanqueado en el día de los enamorados de 2024 su noviazgo y ahora pondrá fecha para la boda.

La noticia se dio a conocer esta tarde en redes sociales en un tierno posteo que la pareja difundió en sus cuentas de Instagram y que ya acumula cientos de miles de interacciones. "Nos casamos", reza la publicación. Rápidamente, Cazzu celebró la unión escribiendo "me sumo" en el post, Luckra también se prestó para hacer el show de la boda por el precio de "un fernet".

El anuncio confirmó el paso que la pareja venía construyendo desde hace meses, con una postal generacional: sin exclusivas, sin comunicados formales y lejos de cualquier esquema tradicional, una frase clara, y varias fotos. Una decisión íntima convertida en fenómeno digital, fiel al modo en que ambos transitan su vínculo, en el ámbito público.

Embed - LALI on Instagram: "Nos Casamos♥" View this post on Instagram Lali y Rosemblat eligieron mostrarse sin artificios, combinando lo cotidiano con lo simbólico. El casamiento aparece así como una continuidad lógica de una relación que siempre se mostró desde la cercanía, el humor y la complicidad, incluso frente a la masividad de sus figuras.

La fiesta, aún una incógnita Nos Casamos♥ Por ahora, la pareja no dio detalles sobre la fecha ni el formato de la boda. No hubo confirmaciones oficiales ni pistas concretas más allá del posteo que lo dijo todo en dos palabras. El cuándo y el cómo quedarán para más adelante, mientras el anuncio sigue recorriendo redes, medios y conversaciones.

Lo cierto es que, en pocas horas, Lali y Pedro lograron algo poco frecuente: transformar un gesto personal en una celebración colectiva, donde artistas, amigos y seguidores se sumaron de inmediato a un clima de alegría compartida. Una boda que todavía no tiene fecha, pero que ya empezó a escribirse en público.

