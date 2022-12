Gal Gadot seguiría siendo Wonder Woman pese a la cancelación de su película

"No estoy seguro de dónde sacas que 'boteamos' a Gal", respondió Gunn en referencia a un mensaje de un seguidor que aseguraba que la actriz sería reemplazada al igual que Cavill.

El tratamiento de Jenkins para Wonder Woman 3 fue rechazado por Gunn y Safran porque no encajaba en los planes que tienen para el Universo DC.

“Nunca me alejé. Estaba abierto a considerar cualquier cosa que me pidieran. Tenía entendido que no había nada que pudiera hacer para avanzar en este momento. DC obviamente está enterrado en los cambios que tiene que hacer, por lo que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento”, dijo Jenkins en un comunicado .

Antes de la noticia de que Wonder Woman 3 no estaba sucediendo bajo la dirección de Jenkins, Gadot compartió un mensaje esperanzador sobre compartir con los fanáticos el "próximo capítulo" del superhéroe.