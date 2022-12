La directora de "Wonder Woman" habló sobre la película cancelada: "Yo no me aleje"

“Estos son los hechos: originalmente dejé Rogue Squadron después de un largo y productivo proceso de desarrollo cuando quedó claro que no podía suceder lo suficientemente pronto y no quería retrasar más Wonder Woman 3. Cuando lo hice, Lucasfilm me pidió que considerara regresar a RS después de la WW3, lo cual fue un honor para mí, así que acepté. Hicieron un nuevo trato conmigo. De hecho, todavía estoy en ello y ese proyecto ha estado en desarrollo activo desde entonces. No sé si sucederá o no. Nunca lo hacemos hasta que se completa el proceso de desarrollo, pero espero con ansias su potencial en el futuro”.

La cineasta afirma que no se alejó de otra secuela de Wonder Woman, pero fuentes del estudio le habían dicho previamente al portal Deadline que sí, lo mismo fue replicado por varios medios especializados.

Jenkins continuó: “Cuando comenzó a haber una reacción negativa acerca de que la WW3 no sucederá, la atractiva historia falsa de clickbait de que fui yo quien la mató, o me alejé, comenzó a extenderse. Esto simplemente no es cierto. Nunca me alejé. Estaba abierta a considerar cualquier cosa que me pidieran. Tenía entendido que no había nada que pudiera hacer para avanzar en este momento. DC obviamente está enterrado en los cambios que tiene que hacer, por lo que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento."

“No quiero que lo que ha sido un hermoso viaje con WW termine en una nota negativa. Me ha encantado y me siento muy honrada de ser la persona que pudo hacer estas dos últimas películas de Wonder Woman. Ella es un personaje increíble. Vivir en y alrededor de sus valores hace que uno sea cada día mejor persona. Le deseo a ella y a su legado un futuro increíble, conmigo o sin mí”.

La declaración de Jenkins se produce después de que se informara que su tratamiento para Wonder Woman 3 no avanzaba luego de su supuesto desacuerdo con las notas de los nuevos jefes de DC, James Gunn y Peter Safran.

Quien se refirió a las palabras de la directora fue el propio Gunn y también a través de su Twitter: "Solo puedo decir que Peter y yo tuvimos interacciones profesionales y placenteras contigo".