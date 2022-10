Karate Kid y Rocky, el crossover que no fue

Desde Karate Kid Parte III y el estreno de Cobra Kai pasaron casi tres décadas, pero para Ralph Macchio, Daniel LaRusso siempre estuvo ahí. En sus nuevas memorias Waxing On: The Karate Kid and Me, el actor repasa su viaje como Daniel San que comenzó en 1983 cuando lo invitaron a una audición para una película sobre un adolescente acosado que utiliza las artes marciales para defenderse.