Matthew Perry reveló que abandonó el rodaje de Don't Look Up tras un ataque al corazón

El actor iba a interpretar a un periodista republicano en una serie de escenas junto a la presidenta que daba vida Meryl Streep. Sin embargo, un percance médico tuvo que alejar al actor del set de rodaje.

"No fue exactamente un ataque al corazón -no me desplomé-, pero nada había estado latiendo durante un tiempo", escribía Perry, quien relataba su historia después de tomar hidrocodona y propofol en un centro de rehabilitación en Suiza. "Me dijeron que un tipo suizo no quería que el tipo de Friends se muriera en su mesa y me hizo la reanimación cardiopulmonar durante los cinco minutos completos, golpeando y golpeando mi pecho. Si no hubiera estado en Friends, ¿habría parado a los tres minutos? ¿Salvó Friends mi vida otra vez?".

Sea como fuese, la táctica empleada por el profesional médico tuvo como resultado la rotura de ocho costillas de Perry, lo cual le dejó fuera de juego para continuar con el rodaje de Don't Look Up. Perry escribió que tenía demasiado dolor para volver al set después de haber rodado ya una escena junto a Jonah Hill y finalmente decidió abandonar el proyecto. Una decisión desgarradora que le apartó de la que consideraba "la mayor película que había conseguido nunca".