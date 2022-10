Tobin Bell vuelve como Jigsaw en la próxima película de Saw

El veterano de la franquicia Kevin Greuter, quien dirigió Saw VI y Saw: The Final Chapter, y editó Saw I a la V y Jigsaw, dirige la próxima entrega de la franquicia de terror de mil millones de dólares, cuyo lanzamiento está programado para el 27 de octubre de 2023.

“Qué emoción reunirnos con Tobin”, dijeron los productores de la franquicia Mark Burg y Oren Koules en un comunicado replicado por el sitio Deadline. “Su actuación como John Kramer es parte de la magia que hizo de esta franquicia un fenómeno y su personaje es parte activa de esta película”.